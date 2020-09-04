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Александру Ткаченко предложили улучшение жилищных условий в камерах СИЗО

Автор: «Фраза»
04.09.20 14:17
414
Александру Ткаченко предложили улучшение жилищных условий в камерах СИЗО

В Киеве, под Министерством культуры и информационной политики прошел митинг представителей общественных организаций против незаконной приватизации Одесской киностудии. Как сообщаеи Journalist, 3 сентября, во время пресс-конференции активисты озвучили факты коррупции и намеренного нанесения ущерба Одесской киностудии со стороны нынешнего министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и его заместителя Ларисы Петасюк, и призвали правоохранительные органы принять соответствующие меры в отношении чиновников, совершающих мошеннические действия.

Кинематографисты выступают против незаконной приватизации Одесской киностудии и обвиняют в развале предприятия нынешнего министра культуры и информационной политики.

«Ткаченко — вор и коррупционер. Его нынешний заместитель — Лариса Петасюк, его давняя подруга и коллега по преступлениям. Именно в таком тандеме они проворачивали незаконные схемы по приватизации нашей киностудии и продолжают свои махинации, чтобы на месте легендарной Одесской киностудии построить новый элитный ЖК. Ткаченко и Петасюк — это позор украинского правительства. Это грязное пятно на репутации Президента и страны. Это плевок в лицо украинского народа! Место этих двоих людей за решеткой!», — прокомментировал один из участников акции.

Участники протеста считают необходимым расследовать ситуацию и наказать виновных. Активисты возмущены отсутствием реакции со стороны Офиса президента и правоохранительных органов на обнародованные ними факты злоупотреблений служебным положением чиновниками Министерства культуры и информационной политики.

Члены ОО «Гильдия кинематографистов Одессы» собрали деньги и купили для Ткаченко подарочный сертификат на пребывание в платной камере СИЗО, обращая внимание на то, что министр привык жить «дорого и богато», а этот сертификат позволяет улучшить «жилищные условия».

Как заявил глава ОО «Гильдия кинематографистов Одессы» Максим Фирсенко: «Мы с вами видим, что происходит! По сути действия министра Ткаченко, который ради собственной выгоды, лишает Одесскую студию настоящего и будущего и не считает нужным отвечать на вопросы, которые мы ему задаем — бросает тень на всю команду нынешней власти. Получается, что он как раз и является примером тех людей, из-за которых ни президент, ни Кабмин не могут выстроить нормальную работу. Как может человек, моральные качества которого вызывают столько вопросов, представлять культуру и информационную политику государства? Если мы точно знаем, что его действия — это нарушение закона и коррупция».

Активисты пришли под Министерство культуры и информационной политики, чтобы лично вручить сертификат Александру Ткаченко. К акции присоединились участники общественного движения «Стоп коррупция».

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