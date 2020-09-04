Опубликован полный список стран, границы которых открыты для украинцев

Главное: Еще три страны открыли свои границы для туристов из Украины. Всего ограничения для украинцев сняли уже 48 стран.

Детали: По состоянию на начало сентября еще три страны открыли границы для граждан Украины. Таким образом, ограничения для украинцев сняли уже 48 стран. Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши граждане. Три страны прибавилось в этот список: Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго», — заявил Кулеба.

Полный список открытых стран для украинцев выглядит так:

В тему: В конце сентября Кабмин продлил карантин в Украине, а также закрыл границы для иностранных граждан до 28 сентября.