Уже никто никуда не уходит? Похоже, Месси останется в «Барселоне» еще на год

Главное: Аргентинец Лионель Месси передумал уходить из «Барселоны». Он останется в каталонском клубе еще на год.

Детали: Авторитетное испанское издание Marca сообщает, что Лионель Месси передумал покидать «Барселону». 33-летний аргентинец останется в каталонской команде до конца срока своего контракта – лета 2021 года.

В публикации сказано, что футболист «готов поменять свое решение».

Отмечается, что это связано с тем, что руководство клуба отказывается вести переговоры о его продаже.

Примечательно, что эксперты маститой британской букмекерской конторы William Hill также снизили вероятность перехода Лионеля Месси в английский «Манчестер Сити»: еще вчера котировки на такой вариант были 1,61 к 1, но сегодня они упали в полтора раза – 2,75 к 1.

В тему: 3 сентября 2020 года мы писали, что Лионель Месси точно покинет «Барселону». Об этом сказал его отец.