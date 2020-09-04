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Эксперты все еще не верят, что сборная Украины выиграет свою группу в Лиге наций

Александр Панько
04.09.20 10:05
443
Эксперты все еще не верят, что сборная Украины выиграет свою группу в Лиге наций

Главное: Эксперты дали прогноз на матч сборной Украины против Испании. Они также оценили шансы нашей команды выиграть группу в Лиге наций.

Детали: Сборная Украины удачно стартовала в высшем классе (А) Лиги наций, обыграв во Львове Швейцарию. Эксперты оценили шансы нашей команды.

Несмотря на то, что после первого тура подопечные Андрея Шевченко занимают первое место в квартете, специалисты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill все еще отводят украинцам третье место в их группе.

Эксперты отдают первое место Испании (2,1 к 1) или Германии (2,2 к 1), которые в первом туре расписали ничью.

На победу в группе сборной Украины ставят всего 12 к 1, а шансы Швейцарии оценили как 13 к 1.

Напомним, в воскресенье, 6 сентября, Украина играет с Испанией в гостях: на победу хозяев ставят 1,47 к 1, на ничью – 4,33 к 1, а на победу наших ребят – 6 к 1.

Лига наций: сборная Украины

Читайте также: обзор матча от Андрея Шахова.

В тему: 3 сентября 2020 года мы писали, что сборная Украины стартует с тяжелой победы.

Тэги: футбол, Андрей Шевченко, Лига наций, сборная Украины по футболу

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