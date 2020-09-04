Лукашенко внесен в базу «Миротворца»

Главное: Президента Беларуси Александра Лукашенко внесли в базу данных «Миротворца». Причин на это несколько.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко попал в базу данных «Миротворец». Белорусский лидер назван «пособником террористов и российских оккупантов».

Как сообщают «Вести», разместили данные по Лукашенко в «Миротворце» в четверг, 3 сентября.

В частности, президента Беларуси обвинили в отказе от выдачи Украине задержанных бойцов частной военной компании «Вагнер».

Кроме того, еще одной причиной внесения Лукашенко в базу «Миротворца» стало интервью экс-премьера Польши Дональда Туска. В этом интервью поляк рассказал, что Лукашенко якобы делился с ним планами стать президентом объединенных Украины и Беларуси. По этому поводу «миротворцы» приписали Лукашенко «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

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