Астрономы рапортовали об историческом свершении на Солнце

Главное: Группе астрономов из Европы благодаря новой оптике удалось сделать наиболее детальные снимки Солнца.

Детали: Европейским ученым удалось сделать самые детальные в истории снимки Солнца. Как сообщает Lenta.ru, их удалось сделать при помощи телескопа GREGOR, установленного на острове Тенерифе в Испании. Оптика оборудования позволила специалистам рассмотреть на поверхности небесного тела детали размером до 50 километров.

Ученые напомнили, что диаметр Солнца составляет около 1,4 млн км и сравнили полученный результат с тем, как если бы им удалось разглядеть с километрового расстояния крошечную иголку на футбольном поле.

«Теперь у нас есть мощный инструмент для решения загадок на Солнце», — рассказала заявила профессор Фрайбургского университета Светлана Бердюгина, добавив, что речь идет о магнитных полях, конвекции, турбулентности, солнечных пятнах и иных явлениях.

При этом ученые отметили, что новая оптика для телескопа создана буквально с нуля. В частности, специалистам удалось заменить два внеосевых параболических зеркала и отполировать их с точностью до шести нанометров, что сравнимо с одной десятитысячной диаметра человеческого волоса.

В тему: В середине мая 2020 года ученые констатировали, что Солнце вошло в необычайно тихий период своей активности, который характеризуется крайне низким количеством пятен на поверхности. Он настолько низок, что некоторые ученые заговорили о начале периода Большого минимума, который в последний раз наблюдался в 17 веке и совпал с миниледниковым периодом.

В июне того же года американские ученые зафиксировали появление на Солнце новых вспышек, что может свидетельствовать о начале нового жизненного цикла нашей звезды.