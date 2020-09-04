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Диетолог предупредила об опасности воды в пластиковых бутылках: названа причина

Агата Кловская
04.09.20 04:40
2002
Диетолог предупредила об опасности воды в пластиковых бутылках: названа причина

Главное: Вода в пластиковых бутылках опасна. Диетолог объяснила, почему это так.

Детали: Российский диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что вода в пластиковых бутылках опасна для здоровья. Ее цитируют местные СМИ.

В частности, она сказала, что не следует пить воду, «которая застойная, которая стоит в бутылках на полках в течение года, подвергается воздействию солнечных лучей и находится в пластике, чаще всего нам не очень подходит и оздоровительным эффектом не обладает».

Специалист рекомендует пить проточную фильтрованную воду.

Кроме этого она опровергла миф о том, что каждому человеку нужно пить по два литра воды в день.

Медик говорит: «Ежедневный объем нужно вычислять индивидуально, из расчета тридцать миллилитров на килограмм веса. Воду нужно пить постепенно – не более одного стакана за прием».

Она поясняет: «Старение – это уход воды из организма, все-таки здесь существует прямая связь. Если человек пьет недостаточное количество воды или эта вода плохого качества, то это будет отражаться на коже: появятся преждевременные морщины, дряблость».

Диетолог резюмирует: «Кофе, чай, сок или первые блюда не являются качественными источниками воды. Организм способен усвоить воду из любой поступающей жидкости, но чем она чище, тем меньше на это тратиться энергии».

В тему: 31 августа 2020 года мы писали, что ученые рассказали, откуда на Земле появилась вода.

Тэги: вода, здоровье, мир, диетолог

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