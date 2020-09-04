Синоптики предупредили: на следующей неделе жара и грозы вернутся в Украину

Главное: На следующей неделе жара вернется в Украину. Ожидаются грозы.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в Украине на следующей неделе. Синоптики говорят, что во вторник, 8 сентября, вернется жара.

При этом на половине территории Украины ожидаются грозовые дожди.

На юго-востоке и в Крыму днем воздух прогреется до плюс 28-32, а ночью будет до 16-20 тепла.

В остальных регионах днем будет достаточно комфортная погода – 20-27 тепла. Ночью ожидается плюс 13-18.

В Киеве пройдут дожди с грозами: днем будет плюс 24-26, а ночью 15-17 тепла.

Карта погоды:

В тему: 2 сентября 2020 года мы писали о том, какой будет погода на выходные.