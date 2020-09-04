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Разгадан секрет эффекта дежавю

Агата Кловская
04.09.20 00:05
476
Разгадан секрет эффекта дежавю

Главное: Раскрыта тайна эффекта дежавю. О ней поведал психолог.

Детали: Российский психолог Сергей Ключников поведал об эффекте дежавю. Его цитируют местные СМИ.

Специалист говорит: «Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим».

Он уточняет: «Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознает как некое воспоминание. Человек испытывает потрясение, шок, из глубин поднимаются пласты образов и воспоминаний, которые кажутся человеку похожими на настоящее мгновение. Последователи восточных учений с теорией реинкарнации считают, что это некая вибрация прежней жизни».

Эксперт считает: «Дежавю может быть и проявлением интуиции. Важно понять, что из этого можно извлечь, является ли это неким сигналом человеку, чтобы он принял некую программу или, наоборот, это предупреждение, чтобы он пошел против этой программы».

Психолог резюмирует: «Интуиция таким образом в зависимости от того, какое это событие, либо поощряет человека сделать то, что он задумал, поддерживает в его решении что-то сделать, либо, наоборот, предупреждает против какого-то человека, шагов, решений».

В тему: 1 сентября 2020 года мы писали, что американцы доказали эффективность телемедицины.

Тэги: здоровье, мир, наука, психология, дежавю

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