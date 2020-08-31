В Украине научились лечить коронавирус, — Степанов

Главное: Благодаря национальному протоколу лечения в Украине научились лечить коронавирус. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине научились лечить коронавирус. При этом он отметил, что в этом помог национальный протокол лечения, сообщает «РБК-Украина».

«В начале марта, когда пришел COVID-19, не было доказательной медицины относительно процессов лечения, в дальнейшем мы утвердили национальный протокол лечения», — отметил он.

По словам Степанова, национальный протокол лечения — это алгоритм действия врача во время того, как он сталкивается с любой болезнью.

Он также добавил, что протокол лечения постоянно совершенствуется.

«Этого всего не было. Мы все это сделали и постоянно совершенствуем, в зависимости от мирового опыта. Это же новое не только в Украине, но и в мире», — добавил министр.

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