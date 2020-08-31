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Митрополит Онуфрий: Заповеди Божьи помогают излечиться духовно, как больничные процедуры - физически

Александра Кудрявцева
31.08.20 16:30
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Митрополит Онуфрий: Заповеди Божьи помогают излечиться духовно, как больничные процедуры - физически

Главное: Исполнение Божьих заповедей помогает нам стать духовно здоровыми и делает причастниками вечной жизни. Напомнил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Детали: Мы должны выполнять все Божьи заповеди, даже если какие-то из них нам не нравятся или мы их не понимаем.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви сказал в своей проповеди.

«Возможно, мы их не совсем понимаем, но мы должны их выполнять. Как больные, которым не совсем нравятся процедуры, но мы должны их принимать. Иначе больной не станет здоровым», — сказал Архипастырь, призывая верующих выполнять Божественные заповеди

Предстоятель подчеркнул, что «Бог есть Бог живых, все, что связано с Богом — это жизнь, и все, что Он заповедует нам делать — это заповеди жизни».

«Тот, кто пытается жить по этим заповедям, сам становится причастником вечной жизни. Он сам становится источником, из которого истекает живая вода, которая течет в жизнь вечную. Из этого источника могут пить и другие люди. Но для того, чтобы стать таким источником жизни, мы должны сами быть связаны через Божественный закон с вечным источником жизни — с нашим Богом, Спасителем и Творцом. Пусть Господь помогает нам жить по Его святым законам, чтобы мы были на земле благословлены Богом и на Небе сподобились вечной жизни в Царстве Небесном», — подытожил Митрополит Онуфрий.

В тему: Митрополит Онуфрий объяснил, почему важно за все благодарить Бога

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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