На Тернопольщине пьяный водитель снес коляску с годовалым ребенком

Главное: В городе Бучач пьяный водитель снес коляску, в которой находился годовалый ребенок. Это уже не первый раз, когда его ловят нетрезвым за рулем.

Детали: В Тернопольской области в городе Бучач пьяный водитель на скорости зацепил коляску с маленьким ребенком, а затем врезался в каменный забор. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

«Водитель автомобиля не справился с управлением и, взлетев с дороги, задел папу с коляской. В результате этого коляску отбросило. К счастью, ни годовалый малыш, ни его отец травм не получили», — говорится в сообщении

После такого маневра автомобиль остановилась в ограде. Водитель попытался скрыться, но ему помешали люди, вызвав полицию.

По словам правоохранителей, в крови нарушителя на момент ДТП было 1,3 промилле алкоголя.

«Мужчина не впервые попадает в поле зрения сотрудников полиции за пьяное вождение. Последнее нарушения и админпротокол согласно статье 130 КУоАП тридцатитрехлетний житель Бучачи получил два месяца назад. Однако суд закрыл дело и оставил права водителю», — говорится в сообщении.

Мужчина снова будет отвечать в суде за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил дорожного движения (ст. 124 КУоАП).

В тему: В середине июля нынешнего года под Киевом в районе Конча-Заспы автомобиль Mercedes под управлением нетрезвого водителя на скорости врезался в Hyundai. В результате аварии погибли три человека.