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Митрополит Антоний объяснил, почему люди отступают от Бога, Церкви и веры

Александра Кудрявцева
31.08.20 12:55
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Митрополит Антоний объяснил, почему люди отступают от Бога, Церкви и веры

Главное: Все отступления, происходящие по тем или иным внешним поводам, указывают на одну единственную внутреннюю причину: отсутствие веры в Бога

Детали: Если человек уходит из Церкви, оставляет веру, жалуясь при этом на полученные в Церкви раны, значит он верил в людей, а не в Бога.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Отступление от Бога не происходит вмиг. Это следствие незавершенного процесса познания Бога, постепенная (сначала по мелочам) ложная целеустремленность. Это некое утонченное самолюбование.

Человек, приближающийся к Богу, одновременно уязвляется Божией любовью и уже никогда не променяет ее ни на какие земные удовольствия.

Все отступления, происходящие по тем или иным внешним поводам, указывают на одну единственную внутреннюю причину: отсутствие веры в Бога. Настоящей веры, пронизывающей все бытие, а не поверхностной фантазийно-романтической. Вера — эта работа над собой до конца жизни. Это постоянный каждодневный выбор в сторону добра, сознательный отказ от зла и греха. Вера — это и праздник, и тяжелый труд», — отметил митрополит Антоний.

По его мнению, если человек уходит из Церкви, оставляет веру, жалуясь при этом на полученные в Церкви раны, значит он верил в людей, а не в Бога.

«Упование на людей, а не на Бога, неосуществленные ожидания действительно могут глубоко ранить. Но вина в этом на человеке и его гордыне.

Нужно меняться самому, а это болезненный процесс. Поэтому многие выбирают более „легкий“ путь. Закрывают глаза на собственные немощи и пристально рассматривают слабости ближнего. Но это только усугубляет ситуацию. Раны, которые не лечат, гноятся и могут привести к гангрене», — напомнил митрополит Антоний.

«Люди никогда не изменятся в угоду нам, никогда не будут соответствовать нашим ожиданиям, даже самые лучшие из людей. Ожидания всегда порождают безнадежность и страдания. И ведут к ропоту.

Отступление от Бога есть ропот на Него и является тяжелейшим грехом. Он сковывает, убивает душу, как правило, прикрываясь поиском высшей справедливости», — отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что никакие внешние причины не могут стать препятствием на пути к Богу, «только наши страсти. И бессмысленно кого-то винить, искать виновных в прошлом или настоящем. Надо взять ответственность за свою жизнь на себя и честно признаться, что «нет пока истинной веры в душе, что все это время плыл по течению, двигался механически, верил формально, потакал себе. С этого признания и начнется возрастание в вере нелицемерной. Не сам грех страшен, а нераскаянный грех».

Управделами УПЦ подчеркнул, что желание уйти из Церкви, веры — это верный знак того, что Господь так и не стал центром нашей жизни, ее Хозяином и Основой.

«Дом был построен на песке, и первое сильное дуновение тут же разрушило его», — заключил Управделами УПЦ.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, как Церковь относится к революциям.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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