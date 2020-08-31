Гривна подешевела в начале недели: котировки валют

Главное: Гривна подешевела. Доллар и евро выросли в цене.

Детали: В понедельник, 31 августа, курс украинской гривны снизился. Котировки валют публикует Национальный банк.

Напомним, что цена гривны колебалась всю прошлую неделю.

На сегодня финансовый регулятор еще на две копейки поднял цену американского доллара – до 27,48 гривен.

При этом сразу на тридцать копеек укрепился евро – до 32,73 гривен.

Котировки валют:

В тему: 28 августа 2020 года мы писали, что курс гривны просел к концу недели: котировки валют.