Гривна подешевела в начале недели: котировки валют

Главное: Гривна подешевела. Доллар и евро выросли в цене.
Детали: В понедельник, 31 августа, курс украинской гривны снизился. Котировки валют публикует Национальный банк.
Напомним, что цена гривны колебалась всю прошлую неделю.
На сегодня финансовый регулятор еще на две копейки поднял цену американского доллара – до 27,48 гривен.
При этом сразу на тридцать копеек укрепился евро – до 32,73 гривен.
Котировки валют:
В тему: 28 августа 2020 года мы писали, что курс гривны просел к концу недели: котировки валют.