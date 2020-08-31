Трамп догнал Байдена в букмекерском рейтинге

Главное: Рейтинги кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена сравнялись. Об этом говорят британцы.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill заявили, что рейтинги кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена сравнялись. Появились свежие котировки.

Отметим, что показатели действующего главы государства стабильно росли в последние два месяца.

Сейчас на победу кандидатов 3 ноября ставки принимаются как 1,91 к 1.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп официально пошел на второй срок – его рейтинг тут же вырос.

В тему: 28 августа 2020 года мы сообщали о том, что Трамп нескромно рассказал о том, сколько всего хорошего сделал для темнокожих.