Стало известно о пикантной опасности смартфонов

Главное: Смартфоны опасны для мужчин. Они могут привести к бесплодию.

Детали: Исследователи из Академического колледжа Тель-Хай в Израиле заявили, что смартфоны опасны для мужчин. Их доводы цитирует издание Sleep.

Ученые заявили, что если активно пользоваться телефонами перед сном, это может привести к бесплодию.

В публикации сказано, что эксперты провели анализ образцов спермы 116 мужчин в возрасте 21-59 лет. При этом добровольцы поведали, как они спят и как часто пользуются гаджетами перед сном.

Ученые выяснили, что у тех, кто использовал их слишком часто, «сперматозоидов было меньше, а их скорость движения ниже, чем у мужчин, которые избегали смартфонов».

Исследователи объясняют это «воздействием коротковолнового излучения от смартфонов и планшетов в вечернее время».

Также в ходе работы ученые установили, что «сперма была лучше у мужчин, которые дольше спали».

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