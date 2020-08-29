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Стало известно о пикантной опасности смартфонов

Агата Кловская
29.08.20 00:29
145
Стало известно о пикантной опасности смартфонов

Главное: Смартфоны опасны для мужчин. Они могут привести к бесплодию.

Детали: Исследователи из Академического колледжа Тель-Хай в Израиле заявили, что смартфоны опасны для мужчин. Их доводы цитирует издание Sleep.

Ученые заявили, что если активно пользоваться телефонами перед сном, это может привести к бесплодию.

В публикации сказано, что эксперты провели анализ образцов спермы 116 мужчин в возрасте 21-59 лет. При этом добровольцы поведали, как они спят и как часто пользуются гаджетами перед сном.

Ученые выяснили, что у тех, кто использовал их слишком часто, «сперматозоидов было меньше, а их скорость движения ниже, чем у мужчин, которые избегали смартфонов».

Исследователи объясняют это «воздействием коротковолнового излучения от смартфонов и планшетов в вечернее время».

Также в ходе работы ученые установили, что «сперма была лучше у мужчин, которые дольше спали».

В тему: 24 июня 2020 года мы писали, что психолог объяснила, насколько важно «информационное воздержание».

Тэги: здоровье, смартфон, мужчина, бесплодие

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