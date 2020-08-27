Стало известно, какой будет погода в Украине в последний день лета

Главное: В последний день лета в Украине будет жарко. Ожидаются грозы.

Детали: В Гидрометцентре поведали о погоде в Украине на понедельник, 31 августа. Синоптики говорят, что грозовые дожди ожидаются в западных областях, а на остальной территории страны должно быть сухо.

Днем воздух будет прогреваться до 24-33 тепла, а ночью будет плюс 14-17.

В Киеве должно быть без осадков: днем плюс 29-31, а ночью 16-18 тепла.

Карта погоды:

В тему: 25 августа 2020 года мы писали, что Киев три дня будут поливать грозовые дожди.