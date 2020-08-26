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Более полумиллиона украинцев заражены «ласковым убийцей»

Александр Панько
26.08.20 21:36
1571
Более полумиллиона украинцев заражены «ласковым убийцей»

Главное: Почти 2 млн человек в Украине страдают от вирусных гепатитов В и С. В Минздраве напоминают, что сдать тест на наличие вируса можно совершенно бесплатно.

Детали: Около 1 млн 300 тыс. украинцев инфицированы гепатитом С. Гепатитом В страдают более 500 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook, вирусные гепатиты В и С чрезвычайно опасны. Около 80% случаев цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы вызваны именно этими типами вирусных гепатитов.

Своевременное диагностирование вирусных гепатитов является очень важным, поскольку благодаря начатому лечению можно предупредить развитие заболеваний и серьезные поражения печени.

В ЦОЗ подчеркивают, что сделать тест на вирусные гепатиты стоит хотя бы раз в течение жизни. При этом тестироваться хотя бы раз в год следует следующим категориям граждан:

— мужчинам, имеющим секс с мужчинами;

— работникам и работницам коммерческого секса;

— людям, которые употребляли/употребляют наркотики инъекционно и/или интраназально;

— людям, у которых был/есть половой партнер/бытовые контакты (проживали или проживают совместно с тем, у кого вирусный гепатит), имели или имеют контакт с человеком с вирусным гепатитом;

— людям с симптомами, признаками, лабораторными маркерами вирусного гепатита, среди которых: цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома, повышенные показатели функции печени неясной этиологии, отклонения в функции органов желудочно-кишечного тракта, выявленные по результатам ультразвукового исследования;

— людям, которые когда-либо проходили процедуру гемодиализа или непосредственно находящихся на гемодиализе;

— людям, которые получали донорскую кровь и / или ее компоненты;

— медицинским работникам, деятельность которых предусматривает процедуры с риском инфицирования: инвазивные и/или контакты с биологическими жидкостями, которые могут содержать образцы вируса;

— работникам ГСЧС и правоохранительных органов в случае ранения острыми инструментами или попадания на слизистые оболочки крови, потенциально может содержать вирус гепатита С;

— людям, живущим с ВИЧ;

— людям, которые находились в учреждениях исполнения наказаний;

— людям, у которых есть татуировки, пирсинг;

— людям, у которых были манипуляции, связанные с контактом с кровью и нарушением целостности кожи в медицинских и немедицинских учреждениях, в случае если есть подозрение относительно несоблюдения мер по инфекционному контролю;

— людям, у которых в текущем году были стоматологические вмешательства или хирургические манипуляции связанные с контактом с кровью более одного раза.

В учреждении напоминают, что каждый, кто подписал декларацию с семейным врачом, может бесплатно пройти быстрый тест на диагностирование вирусных гепатитов.

С перечнем учреждений здравоохранения, в которых можно получить диагностику и лечение вирусных гепатитов, можно ознакомиться здесь.

Скриншот сообщения ЦОЗ Минздрава Украины в Facebook

Инфографика ЦОЗ Минздрава Украины относительно профилактики гепатита

Гепатит В — антропонозное вирусное заболевание, вызываемое вирусом гепатита B из семейства гепаднавирусов. Отличается чрезвычайно высокой устойчивостью к различным физическим и химическим факторам: низким и высоким температурам (в том числе кипячению), многократному замораживанию и оттаиванию, длительному воздействию кислой среды. Во внешней среде при комнатной температуре вирус гепатита B может сохраняться до нескольких недель: в пятнах крови, на лезвии бритвы, конце иглы. В сыворотке крови при температуре +30°С инфекционность вируса сохраняется в течение 6 месяцев, при температуре −20°С около 15 лет; в сухой плазме — 25 лет. Инактивируется при автоклавировании в течение 30 минут, стерилизации сухим жаром при температуре 160°С в течение 60 минут, прогревании при 60°С в течение 10 часов.

Гепатит C — антропонозное вирусное заболевание с парентеральным и инструментальным путем заражения. Заражение также возможно через поврежденную кожу и слизистые, наиболее опасным фактором передачи является кровь. Часто протекает в виде посттрансфузионного гепатита с преобладанием безжелтушных форм и склонен к хронизации. Гепатит C называют «ласковый убийца» из-за способности маскировать истинную причину под видом множества других заболеваний. Возбудителем заболевания является вирус гепатита С.

В тему: В 2017 года гепатит был признан самым смертоносным вирусом на Земле. — в последние годы он унес жизни примерно 1,34 миллиона людей. Причиной их смерти была не только сама болезнь, но и связанные с ней негативные эффекты — цирроз и рак печени, а также прочие осложнения.

Летом 2019 года глава отдела по исследованию гепатита в Всемирной организации здравоохранения Марк Балтрейс сообщил, что гепатитом В заражены не менее 257 миллионов людей во всем мире. Еще как минимум 71 миллион человек заражен гепатитом С.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, медицина, здоровье, гепатит С, лечение, вирус, заражение, тест

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