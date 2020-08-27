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Медики узнали о свиньях кое-что необычное

Агата Кловская
27.08.20 13:12
163
Медики узнали о свиньях кое-что необычное

Главное: У свиней растет новая печень. Об этом говорят ученые из США.

Детали: Исследователи из Медицинской школы университета Питтсбурга в США узнали о свиньях нечто сенсационное. Их цитирует издание Liver Transplantation.

Ученые говорят: «У свиней с больной печенью новый орган может вырасти в лимфатических узлах из собственных гепатоцитов».

Отмечается, что «гепатоциты являются основными функциональными клетками печени, тогда как лимфатические узлы могут выступать в роли питательной среды для их размножения».

Как сказано в статье, ученые провели эксперимент на свиньях, выяснив, что «в лимфатических узлах животных образовалась сеть желчных протоков и сосудов».

Они резюмируют: «Выращивание вспомогательной печени в лимфатических узлах поможет при различных заболеваниях печени, вне зависимости от их причины».

В тему: 30 июня 2020 года мы писали, что китайские ученые выявили у свиней вирус, который грозит человечеству новой глобальной пандемией.

Тэги: ученые, свинья, медицина, наука, печень

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