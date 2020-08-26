«Лысый» из «Квартала» рассказал о коронавирусной болезни Елены Кравец

Главное: Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец заболела коронавирусной болезнью COVID-19.

Детали: У актрисы студии «Квартал 95» Елены Кравец выявили коронавирус. Как сообщает LB.ua со ссылкой на актера Евгения Кошевого, это случилось за несколько дней до съемок. «Так что в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии — никто не застрахован от этого вируса. Благо у всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов — отрицательные», — заявил Кошевой.

В тему: 23 августа 2020 года стало известно о том, что коронавирусом заразилась народный депутат, бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

25 августа ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.