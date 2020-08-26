Из-за непогоды пострадали украинцы в четырех областях страны: данные ГСЧС

Главное: Непогода оставила без электричества 139 населенных пунктов в Украине. Сейчас идут восстановительные работы.

Детали: Обрушившаяся накануне на Украину непогода (сильнейшие грозовые дожди и шквальный ветер) привели к обесточиванию 139 населенных пунктов в четырех областях. Об этом утром среды, 26 августа, сообщают в ГСЧС.

Произошло это в результате срабатывания системы защиты линий электропередач.

Сообщается, что в Житомирской области без электричества остались 68 населенных пунктов, в Киевской – 54, Винницкой – 14, а в Черкасской – три.

Информируется, что сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В тему: 25 августа 2020 года мы писали, что Киев три дня будут поливать грозовые дожди.