Японцы обнаружили в Антарктиде кое-что необычное

Главное: В Антарктиде обнаружено аномально теплое место. Сделали это японские исследователи.

Детали: Во время 58-й Японской антарктической экспедиции эксперты сделали странное открытие. По их словам, в нижней части ледника Сирасэ в Восточной Антарктиде лед тает с очень быстро для здешних мест, пишет издание Nature Communications.

В публикации говорится, что «в январе-феврале 2017 года ученые собрали данные о температуре воды, солености и уровнях кислорода в 31 точке», а также проанализировали данные радарных наблюдений за ледником, течениями и ветрами в этом районе, после чего создали модель циркуляции океана под языком ледника.

По словам исследователей, «непосредственно под языком ледника Сирасэ лед тает со скоростью 7-16 метров в год, что превосходит скорость таяния под шельфовым ледником Тоттен, который имеет скорость таяния в 10-11 метров в год».

Уточняется, что причина этому – это постоянное поступление в основание ледника теплой воды из залива Лютцов-Хольм.

Эксперты говорят: «Теплая вода движется по глубокой подводной долине, а затем поднимается вверх, к основанию ледника, согревая лед снизу и вытекая затем из-под ледника, смешавшись с талыми водами».

Сообщается, что «таяние происходит круглый год, но на него влияют восточные прибрежные ветры, которые меняются в зависимости от сезона: когда в летний период ветры стихают, приток глубокой теплой воды увеличивается и скорость таяния возрастает».

В тему: 12 августа 2020 года мы писали, что хорошее воображение и Google Earth в очередной раз помогли найти на Земле кое-что необычное.

20 июля 2020 года сообщалось, что в будущем на нашей Земле появится новый океан.