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Лукашенко дал понять, что не прочь поменять белорусов на россиян и украинцев

Александр Панько
21.08.20 21:32
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Лукашенко дал понять, что не прочь поменять белорусов на россиян и украинцев

Главное: Избранный президент Беларуси заявил о том, что заменил бастующих журналистов государственной телерадиокомпании россиянами. А на место бастующих шахтеров, по его мнению, могут прийти украинцы.

Детали: Избранный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров «Беларуськалия» специалистами из других стран, в частности, из Украины. «Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать», — заявил он на встрече с коллективом агрокомбината «Дзержинский».

Как сообщает БЕЛТА, по его словам, только в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на «Беларуськалии». «Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — заявил политик.

Он также подтвердил, что на государственном СМИ «Белтелерадиокомпания» после того, как некоторые работники «выскочили на улицы и начали митинговать», уже работают журналисты из России.

«Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов, на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого передового телеканала. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают», — рассказал Лукашенко, добавив, что зарплаты им платят не из белорусского бюджета.

«Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6-9 людей не найду в России друзей, которые их поддержат?», — заключил он.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны более 3 тыс. человек.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

При этом официальной инаугурации еще не было.

Представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов президента Беларуси.

Тэги: Александр Лукашенко, СМИ, Россия, протест, мир, забастовка, шахтер, Беларусь

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