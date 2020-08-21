Лукашенко дал понять, что не прочь поменять белорусов на россиян и украинцев

Главное: Избранный президент Беларуси заявил о том, что заменил бастующих журналистов государственной телерадиокомпании россиянами. А на место бастующих шахтеров, по его мнению, могут прийти украинцы.
Детали: Избранный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров «Беларуськалия» специалистами из других стран, в частности, из Украины. «Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать», — заявил он на встрече с коллективом агрокомбината «Дзержинский».
Как сообщает БЕЛТА, по его словам, только в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на «Беларуськалии». «Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — заявил политик.
Он также подтвердил, что на государственном СМИ «Белтелерадиокомпания» после того, как некоторые работники «выскочили на улицы и начали митинговать», уже работают журналисты из России.
«Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов, на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого передового телеканала. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают», — рассказал Лукашенко, добавив, что зарплаты им платят не из белорусского бюджета.
«Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6-9 людей не найду в России друзей, которые их поддержат?», — заключил он.
В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.
По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны более 3 тыс. человек.
Однако протесты на этом не закончились.
13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.
14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.
При этом официальной инаугурации еще не было.
Представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов президента Беларуси.