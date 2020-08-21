Митрополит Антоний: Вера начинается тогда, когда человек ненавидит грех

Главное: Вера — не просто некая теория. Настоящая вера — это опыт жизни и стремление к единству с Богом. Об этом сказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Вера начинается тогда, когда человек возненавидит грех и готов преодолевать себя на пути к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал митрополит Антоний (Паканич) в проповеди, опубликованной на его Ютуб-канале.

По словам управделами УПЦ, если человек не верит в истинного Бога, не верит в Евангелие, значит он верит или в себя, в какие-то силы, материальное благосостояние или в какие-то идеологии.

«Вера — не просто некая теория. Настоящая вера — это опыт жизни. Вера начинается тогда, когда человек возненавидит грех. Когда он видит своим основным устремлением жизнь в Боге, преодоление всего греховного в себе», — подчеркнул владыка.

Он рассказал, что основой настоящей веры является стремление жить по заповедям.

Митрополит Антоний напомнил слова Спасителя, сказанные в ответ маловерующему человеку, просившего исцелить бесноватого сына: «О, род неверный и развращённый!» (Мф. 17:17).

«Эти слова означают, что вера зависит от нашей жизни. Развращённость, то есть неследование нравственным христианским принципам, — это уже та почва, которая рушит настоящую, богооткровенную веру. И можно прочитать тысячу, миллион богословских книг, но если наша жизнь развращённая, то никакой веры у нас нет», — подчеркнул архиерей.

«Только когда человек ощущает доверие к Богу, понимает, что без веры в Бога он жить не может, когда во время и радостей, и трудностей человек взывает к Богу с благодарностью или с просьбой, когда вся жизнь проникнута Христом, тогда вера человека является настоящей, такой, какой она должна быть. Если такая вера вселяется в человеческую душу, то уже ничто земное не может отвратить нас от любви Божией», — сказал митрополит Антоний.

Он напомнил о важности настоящего поста и молитвы на пути к достижению единства с Богом.

Пост заключается в том, чтобы ограничить себя в неважном и «жить хотя бы какой-то период в том минимуме, которого достаточно для нашей физической жизни». Тогда появляется реальная борьба со страстями, «которые питаются тем, что мы переедаем, смотрим не туда, куда надо, слушаем не то, что нужно...».

«И тогда наша молитва звучит совсем иначе. Мы не просто читаем какие-то тексты, но тексты молитв проходят через наши ум и сердце», — добавил владыка Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, что укрепить свою веру можно только с помощью силы Божьей.

«Да, мы верующие. Но вера наша слабенькая. И потому мы всегда должны просить умножить нашу веру. Будем всегда помнить эти слова, которые должны быть обращены к Богу: „Верую, Господи! Помоги моему неверию!“ (Мк. 9:24)», — заключил митрополит Антоний.

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