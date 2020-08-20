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Митрополит Антоний объяснил, как стать «образцовым верным»

Александра Кудрявцева
20.08.20 17:45
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Митрополит Антоний объяснил, как стать «образцовым верным»

Главное: Быть образцом в слове, в жизни, в любви, в вере и чистоте касается не только священников, но и всех верующих.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич).

«Как же конкретно стать верным, да ещё и образцовым? Апостол Павел отвечает на это так: „...будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте“. Значит, начинать нужно со внимания к слову и, прежде всего, к слову Божию, которое открывает нам Самого Творца и Промыслителя Вселенной. Но нужно быть внимательным к каждому слову, выходящему из уст человеческих», — объяснил митрополит Антоний.

По его словам, нужно постоянно следить за тем, чтобы как можно больше мусора выметалось из нашей речи, ведь «внимание к слову — это начало исправления жизни».

«Умение держать себя всегда и во всём, помнить об ответственности перед Богом и совестью, жить по заповедям Божиим — всё это будет означать быть верным „в житии“.

Быть образцом в любви — означает победу над всеми видами самолюбия, гордости, желания „самовыразиться“, как теперь говорят.

Любить Бога, любить всех в Боге — вот образец, цель и предел стремлений каждого верного. Кто к этому стремится, у того верный „дух“, то есть он не будет рабом духа мира сего, растленного, озлобленного, мрачного. Тогда такой человек защищён от всех искажений веры, которые так легко находят последователей среди невежества и гордыни», — напомнил митрополит Антоний.

Он объяснил, что значит «быть примером в чистоте».

«Чистотой должна быть жизнь и внешняя — целомудренная, непорочная и внутренняя, полная постоянного внимания к помыслам и борьбой с теми, которые мешают свободе от всего нечистого», — сказал владыка.

Он напомнил, что слова апостола Павла был обращён не только к ученикам и священникам, но и ко всем нам, «потому и читаются в храме всем, чтобы каждый подумал о том, как ответственно быть верным».

«Господь каждого ставит в такие условия, окружает такими людьми, которым надо видеть образец. И Господь словами апостола Павла говорит каждому из нас: „образ буди верным...“ и даже только ищущим в жизни пример. Без этого многим темно и холодно в мире... И мы за это в ответе», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Управделами УПЦ встретился с митрополитом Антиохийской Церкви.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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