Оказалось, что коронавирус живет даже в замороженной еде

Главное: Коронавирус может жить в замороженной еде. Об этом говорят ученые из Сингапура.

Детали: Сингапурские биологи выяснили, что коронавирус может жить в замороженной еде. Их цитирует bioRxiv.

Исследователи считают, что именно замороженная еда могла вызвать вспышки коронавируса в Китае, Вьетнаме и других странах.

Они отмечают, что «частицы коронавируса нового типа могут выживать при тех температурах и в те промежутки времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды».

По их словам, «коронавирус оставался жизнеспособным в свинине, курятине и форели в течение трех недель».

В тему: 19 августа 2020 года мы писали, что создан «мгновенный» тест на коронавирус.