Оказалось, что коронавирус живет даже в замороженной еде

Главное: Коронавирус может жить в замороженной еде. Об этом говорят ученые из Сингапура.
Детали: Сингапурские биологи выяснили, что коронавирус может жить в замороженной еде. Их цитирует bioRxiv.
Исследователи считают, что именно замороженная еда могла вызвать вспышки коронавируса в Китае, Вьетнаме и других странах.
Они отмечают, что «частицы коронавируса нового типа могут выживать при тех температурах и в те промежутки времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды».
По их словам, «коронавирус оставался жизнеспособным в свинине, курятине и форели в течение трех недель».
В тему: 19 августа 2020 года мы писали, что создан «мгновенный» тест на коронавирус.