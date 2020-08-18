В Мариуполе «Дед Мороз» открыл стрельбу по местному рабочему

Главное: Полиция Мариуполя разыскивает мужчину в шапке и искусственной бороде, похожий на Деда Мороза, который накануне совершил несколько выстрелов в 58-летнего местного жителя.

Детали: Днем 17 августа на территории комбината в Кальмиусском районе неизвестный мужчина совершил 5 выстрелов в сторону местного жителя 1962 года рождения, после чего скрылся с места преступления. Как сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, в пострадавшего попало несколько пуль, с травмами он был госпитализирован в больницу.

Сейчас на поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции. Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность правонарушителя.

Злоумышленник был одет в брюки серого цвета, спортивную кофту синего цвета и имел при себе пакет темных цветов с рисунком желтых цветов в вазе. Также, на нем была искусственная борода и шапка «Деда Мороза». Шапка впоследствии была найдена неподалеку от места преступления.

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