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Митрополит Антоний рассказал, чем опасна вседозволенность и «духовный застой»

Александра Кудрявцева
18.08.20 14:10
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Митрополит Антоний рассказал, чем опасна вседозволенность и «духовный застой»

Главное: Принятие всего происходящего в нашей жизни смиренно, без ропота делает любые испытания воспитательной работой, которая принесет пользу человеку. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Скорби и радости сменяют друг друга в нашей жизни, чтобы мы научились ценить доброе и стали по-настоящему счастливыми.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Скорби нам даются для того, чтобы мы могли научиться радоваться мирным и тихим минутам. Люди быстро привыкают ко всему хорошему. Ещё вчерашние заветные желания и цели, к которым человек так упорно и усиленно стремился, — не радуют сегодня, не ценятся при их достижении. Мы привыкаем к хорошему отношению к себе близких людей, друзей. И перестаём их ценить. Лишь утратив, понимаем, чего лишились», — отметил митрополит Антоний.

Он сравнил человека, который находится в состоянии вседозволенности и бесчувственности, с самовлюбленным ребенком, избалованным родителями, который не ценит ежедневные радости и заботу.

«Вседозволенность, постоянный комфорт, безоблачность делают человека бесчувственным, лишают истинной радости от простых вещей и, главное, возможности совершенствоваться. Наступает духовный застой. Присутствие скорбей и испытаний корректирует человека, привносит в его жизнь разные краски, чувства, ситуации, благодаря которым он совершенствуется и растёт», — подчеркнул владыка.

По его словам, Господь видит, что каждому из нас надо, какая корректировка и в каком объёме нам нужна, а «принятие всего происходящего в нашей жизни смиренно, без ропота делает любые испытания воспитательной работой, которая непременно приведёт к добрым плодам и последующему утешению».

В тему: УПЦ восстановит храм Антиохийской Церкви в Бейруте.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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