Найдена молекула, уничтожающая коронавирус

Главное: Ученые из США заявили, что нашли у коронавируса уязвимость. Уничтожить заразу поможет лекарственная молекула.

Детали: Ученые из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете в США заявили, что научились уничтожать коронавирус. Их цитирует издание Science Advances.

Сообщается, что «это протеаза Mpro – фермент, участвующий в репликационном механизме вируса».

В публикации сказано, что эксперты выявили «ранее не изученную связь в белке, которая может стать ключом к разработке новых стратегий лечения COVID-19».

Отмечается, что «одно из наиболее эффективно воздействующих на протеазу соединений – это эбселен: лекарственная молекула, обладающая противовоспалительным и антиоксидантным свойством».

В тему: 18 августа 2020 года мы писали, что британцы заявили, что первые люди могли заразиться коронавирусом еще в 2012 году.