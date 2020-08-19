Ученые выяснили о продолжительности жизни человека кое-что пугающее

Главное: Ученые узнали о продолжительности жизни человека нечто странное. По их словам, она зависит от поры года его рождения.

Детали: Ученые из США заявили, что продолжительности жизни человека зависит от поры года его рождения. Их цитируют израильские СМИ.

Исследователи выяснили следующее: среди долгожителей 40% людей родились осенью, а родившиеся весной умирали раньше предельного возраста.

Эксперты говорят, что «люди, родившиеся в зимние месяцы, чаще подвержены заболеваниям, в частности, имеют предрасположенность к развитию шизофрении, однако они намного реже страдают близорукостью и аллергиями, к которым предрасположены люди, появившиеся на свет летом».

Ученые отмечают также следующее: «Тяга к знаниям и успехи в учебе заметно выражены у тех, у кого день рождения в начале учебного».

В тему: 13 августа 2020 года мы писали о том, что ученые научились прогнозировать смерть по глазам.