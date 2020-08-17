Рассчитать стоимость обучения в школе теперь можно на любом смартфоне

Главное: В Telegram и Viber появился бот, который помогает родителям определиться с форматом и стоимостью школьного образования.

Детали: В Украине появился чат-бот, который помогает родителям определиться с форматом школьного образования и рассчитать необходимые для обучения детей бюджет и время. Как сообщает LB.ua, подсказки для пользователей бота формируются на основе приоритетов в обучении: академическое обучение, безопасность и психологический комфорт.

Также учитываются финансовые возможности в отношении расходов на школьное образование и время. В зависимости от выбранных параметров советуют, какую школу выбрать и как организовать дополнительные занятия.

Пообщаться с ботом можно в Telegram и Viber.

В тему: В апреле 2020 года украинский стартап создал бот для популярных мессенджеров, который, как утверждается, помогает диагностировать заболевание коронавирусной болезнью COVID-19. Он работает в Viber, Telegram и Facebook.