Австралийцы придумали необычный способ превращать морскую воду в питьевую

Главное: Морскую воду можно сделать пресной с помощью солнечного света. Об этом рассказали австралийские исследователи.

Детали: Австралийские исследователи придумали необычный способ опреснять морскую воду. Их цитирует издание Nature Sustainability.

Сообщается, что для опреснения ученые использовали солнечный свет и металлические органические каркасные структуры, которые, говорится в отчете, имеют пористую структуру и могут поглощать различные вещества, в том числе газы.

В статье сказано, что исследователи «поместили эти материалы в соленую воду и оставили на солнце: уже через четыре минуты структуры поглотили ионы соли и очистили воду, сделав ее пригодной для употребления человеком».

Отмечается, что килограмм такого материала может всего за день очистить 139,5 литров воды.

Подобные каркасные материалы, уверяют исследователи, можно устанавливать на трубы и другие водопроводные системы для производства питьевой воды.

В тему: 4 августа 2020 года мы писали о том, что ученые рассказали, что вода влияет на уровень самоубийств.