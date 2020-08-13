Стало известно, сколько стран мира готовы принять у себя украинцев в условиях коронавирусной пандемии

Главное: В условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 граждане Украины могут посещать уже 42 страны. Однако, чтобы не попасть впросак, необходимо соблюдать определенные условия.

Детали: На сегодняшний день граждане Украины могут посещать 42 страны мира без каких-либо условий либо при выполнении определенных требований. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга 13 августа, еще несколько дней назад таких стран было 38.

В частности, как сообщает «Европейская правда», к данному перечню присоединилась Армения, куда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции. Также в перечень вошли три другие менее популярные среди украинцев страны - Буркина-Фасо, Того и Чад.

Ранее для путешествий граждан Украины открылись такие популярные направления, как: Турция, Египет, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, Албания, Черногория, Сербия, Северная Македония, Словения, Беларусь, Великобритания, Ирландия, США, Мексика и Корея.

Также для украинцев открыты Мальдивские острова, Сейшельские острова, Коморские острова, Багамские острова, Ямайка, Пуэрто-Рико, Эквадор, Антигуа и Барбуда, Танзания, Бурунди, Замбия, Кения, Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Ливан, Афганистан, Ирак, Иран, Пакистан и Камбоджа.

Правила посещения этих стран разные: в некоторые разрешен безвизовый въезд, а в некоторые необходима виза. Ряд стран не требует соблюдения особых условий, другие обязывают к тестированию на коронавирус или прохождению карантина. Узнать подробности по каждой отдельно взятой стране можно на специальной онлайн-карте.

В тему: По состоянию на 1 июля 2020 года свои границы для украинцев открыли всего 5 стран.

В то же время попасть в страны Евросоюза украинцы смогут еще не скоро.