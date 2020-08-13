Нефть начала дешеветь. Стало известно, что случилось

Главное: Цены на нефть начали снижаться. Названа причина.

Детали: В четверг, 13 августа, цены на нефть начали падать. Об этом свидетельствуют сводки биржевых торгов.

Связано это с заявлением ОПЕК о том, что спрос на черное золото в ближайшее время будет падать сильнее, чем предполагалось. Ожидается, что мировой спрос на нефть снизится на 9,06 миллионов баррелей в сутки (до 90,63 миллионов баррелей), хотя падение рассчитывалось на уровне 8,95 миллионов баррелей.

В то же время, в долгосрочном прогнозе ОПЕК сказано, что в следующем году мировой спрос на нефть вырастет на семь миллиона баррелей до 97,63 миллиона баррелей в сутки.

Сегодня же нефть марки Brent просела на торгах на 0,29% до 45,30 долларов за баррель, а нефть WTI подешевела на 0,33% до 42,53 долларов.

В тему: 11 августа 2020 года мы писали, что цены на нефть продолжают стабильный рост. Эксперты называли причинами роста цен на черное золото ухудшение мировой ситуации с коронавирусом, а также стартовавшее наращивание добычи странами ОПЕК+ на полтора миллиона баррелей в сутки, однако с осени ситуация должна измениться, считают аналитики, из-за чего фьючерсы сейчас дорожают.