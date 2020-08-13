Два человека погибли, десять попали в больницу в результате столкновения двух автобусов на Кировоградщине

Главное: В результате ДТП двух автобусов в Кировоградской области погибли два человека, еще 10 пострадали.

Детали: 13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Великие Трояны Благовещенского района Кировоградской области, столкнулись два автобуса. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, оба они направлялись в Одессу, один из Киева, другой — из Кошице (Словацкая республика).

В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 10 человек, которые с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Некоторых из них пришлось деблокировать при помощи специальной техники.

В тему: 16 сентября 2019 года в с. Шабо Одесской области произошло ДТП с участием двух маршруток. В результате почти два десятка пассажиров попали в больницу.