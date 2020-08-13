Ученые научились прогнозировать смерть… по глазам

Главное: Ученые научились прогнозировать смерть от проблем с сердцем. Делают они это по глазам.

Детали: Медики научились прогнозировать грядущую смерть человека от сердечной недостаточности по глазам. Об этом пишет издание ESC Heart Failure.

Отмечается, что риск кончины можно определить по зрачкам пациента.

Как сообщается, врачи наблюдали более двух лет за группой из 870 человек, после чего их разделили на пациентов с большими и маленькими зрачками.

Исследователи говорят: «Люди, страдающие сердечной недостаточностью с маленькими зрачками, умирали вдвое чаще тех, у кого зрачки были больше. Также с вероятностью 50% они попадали в больницу снова, тогда как пациенты с большими зрачками возвращались туда в 28% случаев».

Ученые сообщают: «Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью».

По их словам, «обследование зрачка уже активно используется при диагностике состояния пациентов с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, сахарным диабетом и другими».

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