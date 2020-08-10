Японцы доказали, что жизнь на нашей планете – внеземного происхождения

Главное: Японские исследователи говорят, что причина многообразия различных видов жизни на нашей планете имеет внеземное происхождение. Они объяснили роль в процессе фосфора.

Детали: Ученые из университета Осаки в Японии заявляют, что многообразие различных видов жизни на нашей планете имеет внеземное происхождение. Как цитируют их российские СМИ, все дело в резком росте содержания фосфора на Земле.

Исследователи говорят, что они воспользовались данными японского лунного спутника «Кагуя» определив, что «кратеры на поверхности Луны возникли 800 миллионов лет назад после того, как космические тела до десяти километров величиной (осколки большого астероида) сталкивались с ее поверхностью в ограниченный отрезок времени».

Японцы утверждают: «То же самое происходило в то время и на нашей планете: в общей сложности около сорока триллионов тонн прилетели на Луну и Землю».

Они говорят: «Если сравнивать интенсивность, с какой астероиды падали на Луну и на Землю, то на нашей планете этот астероидный душ был в двадцать раз сильнее».

Сообщается, что еще три года назад выяснилось, что «резкое (в четыре раза) увеличение концентрации фосфора 750-800 миллионов лет назад в море и могло стимулировать развитие многообразия жизни на Земле».

Исследователи сообщают: «Нам известно качество и количество столкнувшихся с Землей небесных тел и также достоверно то, что огромное количество фосфора было принесено в океан из внеземного пространства. Это количество более чем в десять раз превышало то, которое было на тот момент в океане. Мы можем с уверенностью утверждать, что в результате морская среда изменилась».

По их словам, «и сейчас мы частично можем наблюдать похожее явление (так называемые красные приливы) – чрезмерное увеличение планктона в море, вызванное обогащением воды питательными веществами, насыщением ее биогенными элементами благодаря увеличению содержания азота и фосфора».

Также отмечается, что «обилие небесных тел, обрушившихся на Землю и принесших с собой фосфор, оказало влияние на биологическую эволюцию, хотя мы не можем говорить с достоверностью о том, было ли оно непосредственным».

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