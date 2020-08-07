Египет меняет правила въезда в страну для туристов

Главное: Власти Египта решили изменить правила въезда в страну для иностранцев. Отныне для того, чтобы попасть в страну, необходимо иметь свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Детали: С середины августа в Египте меняют правила въезда в страну для иностранцев. Об это сообщает El Balad.

Как отмечается, теперь для того, чтобы попасть в страну, нужно будет иметь результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Ранее такого ограничения не было.

Справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, будут требовать с 15 августа. Это касается всех иностранцев, в том числе граждан Украины.

Однако ограничение не распространяется на иностранцев, прибывающих в туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Мерса-Матрух.

Если туристы решат выехать за пределы курортов, им не позволят это сделать без наличия негативных ПЦР-тестов.

В тему: В начале июля в МИД рассказали, как гражданам Украины отдохнуть за границей во время пандемии коронавируса. Появился список стран, куда можно попасть.