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Британские ученые подтвердили смертельную опасность риса

Агата Кловская
09.08.20 10:06
826
Британские ученые подтвердили смертельную опасность риса

Главное: Британские ученые связали употребление риса с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось, что он может накапливать в себе токсины и мышьяк, которые затем попадают в человеческий организм.

Детали: 25% потребителей риса в Англии и Уэльсе, имеющие проблемы со здоровьем подвержены более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Как сообщает Lenta.ru, по данным группы исследователей из Манчестерского и Салфордского университетов смоделированный повышенный риск для здоровья от употребления риса составляет около 6%.

Дело в том, что он может накапливать в себе токсины и мышьяк, которые затем попадают в человеческий организм. Длительное употребление мышьяка даже в небольших количествах связывают с тысячами преждевременных смертей каждый год.

Чтобы снизить риск заболеваний, специалисты посоветовали любителям блюд из риса разнообразить свой рацион другими крупами. Также ученые рекомендовали ограничить потребление популярного продукта или выбирать разные виды риса — например, басмати или полированный рис. По оценке экспертов, более 3 млрд человек в мире потребляют рис в качестве основного продукта питания.

В тему: В конце 2018 года исследователи из университета Индианы в США обнаружили, что большое количество мышьяка и токсинов попадают в рис из грунтовых вод. Такая проблема, в частности, наблюдается в Бангладеш, Китае и Индии.

Тэги: ученые, отравление, Великобритания, здоровье, исследование, рис, токсины, мышьяк

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