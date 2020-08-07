В Китае человек умер от чумы. Заразиться мог целый район

Главное: В Китае от чумы умер мужчина. Десятки людей попали на карантин.

Детали: В китайском хошуне (районе) Дархан-Муминган с населением в сто тысяч человек мужчина умер от чумы. Об этом сообщают местные власти.

В контакт с ним вступали тридцать пять людей – всех их изолировали в больнице.

Отмечается, что больной умер еще 2 августа. Тесты показали кишечную чуму, а причиной смерти стало истощение кровеносной системы.

Местные власти уже объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. В районе проводят тотальную дезинфекцию.

Местных жителей призывают проявить бдительность, соблюдать нормы гигиены, стараться не покидать свои дома, а при появлении схожих симптомов, включая жар и кашель, сразу звонить врачам.

В тему: 6 июля 2020 года мы писали, что из-за вспышки бубонной чумы в одном из регионов Китая объявлен третий уровень опасности. Продлится он до конца нынешнего года.