Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Совет Церквей: Вместо ратификации Стамбульской конвенции нужно фактически противодействовать насилию

Александра Кудрявцева
06.08.20 18:02
239
Совет Церквей: Вместо ратификации Стамбульской конвенции нужно фактически противодействовать насилию

Главное: Совет Церквей предложил правительству практические способы противодействия насилию.

Детали: Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций считает, что идеологическая ангажированность и отдельные положения Стамбульской конвенции вызывают сомнения в целесообразности ратификации именно этого международного документа.

Как сообщает vrciro.org.ua, Совет Церквей обратился с письмом к премьер-министру Украины, в котором высказал практические предложения, направленные на противодействие домашнему насилию.

«Вместо ратификации Стамбульской Конвенции мы призываем развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин, как это делают другие страны Европы,которые также отказались от ратификации этой Конвенции (Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария , Молдова, Армения)», - отмечается в письме ВСЦиРО.

По мнению Совета Церквей, для разработки эффективного механизма противодействия проблематике насилия, а также домашнего насилия, необходимо «сформировать рабочую группу профессиональных юристов, в которую могут присоединиться представители от ВСЦиРО для улучшения национального законодательства; провести диалоговые встречи представителей правозащитных кругов и религиозной среды для аргументированной обработки недостатков предлагаемого документа и выработки совместной позиции; получить практические последствия в виде совершенного или обновленного национального законодательства, которое затем будет мониторится в разрезе практической имплементации во всех регионах Украины, куда с удовольствием присоединятся представители ВСЦиРО».

В ВСЦиРО считают, что ключевым недостатком Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями (известной как Стамбульская конвенция) является проблемное толкование понятия «гендер», которое несет в себе риски искажения сути государственной гендерной политики, которая до сих пор определяется Законом Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин».

«Стамбульская конвенция вводит совершенно другое толкование понятия «гендер», чем в законе Украины, которое означает социально закрепленные роли, поведение, деятельность и характерные признаки, которые определенное общество считает соответствующими для женщин и мужчин (статья 3). То есть в конвенции говорится о «гендер» не как биологическом поле, характеризующем женщину или мужчину, а о самоидентификации человека. Зато в Римском статуте международного уголовного суда (статья 7), подписанном Украиной в 2000 году, термин «гендерный» относится только к двум статьям - мужской и женской», - отметили в заявлении Совета Церквей.

По мнению религиозных деятелей, негативными последствиями такого подхода в Стамбульской конвенции может быть побуждение украинских школьников к размышлению над изменением пола («гендера») и популяризация однополых сексуальных отношений в качестве варианта нормы.

«Опасения верующих разных конфессий связано с обязательством, предусмотренным статьей 14 Стамбульской конвенции, которое предусматривает включение материала по нестереотипно гендерным ролям в формальные учебные планы на всех уровнях обучения», - отмечается в письме Совета Церквей к правительству.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций считает недопустимыми подходы, практикуемые в отдельных странах Западной Европы, когда детям предоставляется право самостоятельно определить свой «гендер» в подростковом возрасте, поскольку это лишь способствует распространению случаев заболевания гендерной дисфорией.

В тему: Совет Церквей призвал парламент к обсуждению скандальных законопроектов.

Тэги: совет церквей

Комментарии

Статьи

05.08.20 21:51

Украина на дне: предварительные экономические итоги коронавирусного бардака

Автор: Александр Карпец

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
05.08.20 12:21

Битва за Днепр. Остался ли у Зе-команды выбор?

Автор: Виктор Даль

Дайджест

Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды
04.08.20 15:25

Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Николаевском порту хранили селитры больше, чем рвануло в Бейруте

В Николаевском порту хранили селитры больше, чем рвануло в Бейруте
06.08.20 14:51
1567
Последние новости
06.08.20 19:24

В Полтавской области мужчина сделал взрывное устройство и угрожал взорвать им тещу
06.08.20 18:35

Митрополит Антоний назвал важную причину дистанции между Богом и человеком
06.08.20 18:02

Совет Церквей: Вместо ратификации Стамбульской конвенции нужно фактически противодействовать насилию
06.08.20 17:32

В августе в киевское небо взлетят несколько десятков аэростатов «в вышиванках»
06.08.20 17:06

В днепровском автокинотеатре показали лучшие украинские фильмы
06.08.20 16:51

На виллу Трампа во Флориде ворвались школьники с АК-47
06.08.20 16:46

Коронавирус в Западной Украине распространялся не из-за Церкви - ВСЦиРО
Фото и Видео
В Полтавской области мужчина сделал взрывное устройство и угрожал взорвать им тещу
В Полтавской области мужчина сделал взрывное устройство и угрожал взорвать им тещу
В Полтавской области мужчина сделал взрывное устройство и угрожал взорвать им тещу
В Полтавской области мужчина сделал взрывное устройство и угрожал взорвать им тещу
В августе в киевское небо взлетят несколько десятков аэростатов «в вышиванках»
В августе в киевское небо взлетят несколько десятков аэростатов «в вышиванках»
В Харьковской области ребенок погиб на песчаном карьере
В Харьковской области ребенок погиб на песчаном карьере
На Закарпатье банда под руководством женщины шантажировала людей интимными видео
На Закарпатье банда под руководством женщины шантажировала людей интимными видео
В Индии прошли рекордные за полстолетия дожди
В Индии прошли рекордные за полстолетия дожди
Под Киевом спор двух водителей перерос в стрельбу. Ранена девушка
Под Киевом спор двух водителей перерос в стрельбу. Ранена девушка
«Один из самых мощных неядерных взрывов»: в Сети появились фото порта Бейрута из космоса
«Один из самых мощных неядерных взрывов»: в Сети появились фото порта Бейрута из космоса
На окраине Киева раскрыли жуткое преступление (18+)
На окраине Киева раскрыли жуткое преступление (18+)
В центре Львова мужчина публично мыл в фонтане свой половой орган
В центре Львова мужчина публично мыл в фонтане свой половой орган
На Запорожье живодеры издевались над животными и снимали с ними порноролики
На Запорожье живодеры издевались над животными и снимали с ними порноролики
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.