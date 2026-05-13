Иран нацелился на подводные кабели в Ормузском проливе

Иран рассматривает возможность введения сборов за использование подводных оптоволоконных кабелей в Ормузском проливе. Об этом сообщает Bild.

Речь идет о трех ключевых магистралях передачи данных — AAE-1, FALCON и Gulf Bridge International Cable System. Через них ежедневно проходят данные для финансовых транзакций на десятки миллиардов долларов.

По данным иранских СМИ, Тегеран может ввести ежегодные лицензионные сборы для иностранных компаний, которые пользуются этими линиями связи.

Тегеран хочет за счет пошлин компенсировать потери от экспорта нефти, которые составляют до 220 миллионов долларов в сутки. Эти потери возникли из-за блокады иранских портов военно-морскими силами США.

В случае отказа от новых условий Иран, по сообщениям СМИ, может угрожать повреждением кабелей, что потенциально создает риски для глобальной цифровой и финансовой инфраструктуры.

Этот план, по замыслу режима мулл, имеет не только экономические, но и политические последствия: американские технологические гиганты, такие как Meta, Amazon или Microsoft, будут вынуждены работать в регионе «по иранскому праву» — включая цензуру.

Напомним, Иран развернул в Ормузском проливе небольшие подводные лодки.