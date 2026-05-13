Трамп не исключил свой визит в Россию в этом году

Трамп не исключил свой визит в Россию в этом году

Александр Панько
13.05.26 12:41
Трамп не исключил свой визит в Россию в этом году

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность своего визита в Россию уже в этом году. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У президента США спросили, может ли он прилететь в Россию в этом году.

«Я сделаю все, что необходимо. Эту войну — я урегулировал восемь войн. Эта война становится ближе к завершению. Хотите верьте, хотите нет, но она становится ближе. И мы думаем, что в итоге достигнем сделки между Россией и Украиной», — ответил Трамп.

Стоит заметить, что вопрос американскому лидеру задал пропагандист из российского издания ТАСС.

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонных разговоров уже приглашал президента США Дональда Трампа посетить Москву.

11 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что приглашения для Трампа остаются в силе и Путин «всегда будет рад встретить американского коллегу в Москве». По его словам, российский диктатор приглашает президента США посетить российскую столицу во время каждого телефонного разговора.

Напомним, Трамп продолжает обещать завершить войну в Украине.

