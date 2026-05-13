Во Франции сделали жуткое заявление по поводу хантавируса

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист бьет тревогу. По ее словам, не исключено, что хантавирус мутировал.

До этого стало известно о том, что жуткую заразу выявили у одного из пяти граждан Франции, эвакуированных с нидерландского круизного лайнера MV Hondius. Все они были помещены на строгий карантин в больницу. Также на карантин поместили еще восемь французов, которые в апреле летели одним рейсом с зараженным человеком.

Чиновница отметила: «Есть вещи, о которых мы пока не знаем в отношении этого вируса. У нас нет уверенности в том, что этот вирус еще не мутировал».

Говорится такде, что сегодня нет полного секвенирования вируса, которое позволило бы узнать его точную структуру.

