Еще несколько стран присоединились к Спецтрибуналу по РФ

Черногория, Румыния и Сан-Марино проинформировали Совет Европы о намерении присоединиться к соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сыбига во вторник, 12 мая.

«Я благодарю Черногорию, Румынию и Сан-Марино, которые сообщили Совету Европы о своем желании присоединиться к расширенному частичному соглашению по запуску Специального трибунала. Уже 32 государства присоединились. Импульс растет», — отметил глава МИД.

Предполагается, что Комитет Министров Совета Европы в пятницу в Молдове одобрит соглашение. Сыбига призвал все страны присоединиться и обеспечить ответственность за преступление агрессии против Украины.

Днем ранее Княжества Андорра и Монако заявили о готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению, что открывает путь к созданию Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. А позже и Кипр заявил о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению.

