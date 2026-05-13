Украина и США готовят новую оборонную сделку в рамках Drone Deal, — CBS News

Украинские власти занимаются новыми международными соглашениями в сфере безопасности. Одним из ключевых направлений может стать Drone Deal между Украиной и США, предусматривающий совместное производство беспилотников и развитие оборонных технологий. Об этом сообщает CBS News.

По информации источников CBS News, Украина и США подготовили меморандум, в котором прописаны условия потенциального оборонного соглашения между странами.

Как говорят собеседники издания, документ был согласован Государственным департаментом США и послом Украины в США Ольга Стефанишина.

Уточняется, что меморандум называют первым шагом к Drone Deal — масштабному сотрудничеству в сфере беспилотников и военных технологий.

Источник информирует, что речь идет о возможности экспорта украинских оборонных разработок в США, а также о создании совместных предприятий с американскими компаниями для производства беспилотников.

Известно, что в последние месяцы Украина уже заключила оборонные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Издание уточняет, что сейчас почти 20 стран участвуют в переговорах о сотрудничестве в сфере безопасности. При этом, четыре соглашения уже подписаны, а первые контракты по ним находятся на стадии подготовки.

По информации CBS News, идею сотрудничества в сфере дронов украинская сторона предложила Вашингтону еще летом 2025 года после операции «Паутина».

Тогда украинские беспилотники атаковали российские военные объекты далеко за линией фронта.

При этом, источник уточняет, что украинские производители также активно выходят на американский рынок. В частности, компания General Cherry подписала соглашение о производстве беспилотников в США совместно с американской Wilcox Industries.

Кроме того, Пентагон пригласил украинские компании к участию в программе Dominance of Drones стоимостью 1,1 млрд долларов, направленной на развитие технологий беспилотников для американской армии.

По информации CBS News, переговоры по Drone Deal сопровождались политическими трудностями.

В Киеве говорили о недостаточной поддержке инициативы со стороны

