В Италии оценили риск распространения хантавируса в Европе

Министерство здравоохранения Италии сделало смелое заявление. Там говорят, что риск распространения хантавируса в Европе остается очень низким.

Стоит напомнить, что вспышка смертельно опасной заразы случилась на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В прошлую субботу судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вирус Андес.

Итальянцы отмечают: «Риск, связанный с этим вирусом, остается очень низким в Европе и, следовательно, в Италии».

Добавляется, что тесты на хантавирус британского туриста, который высадился с лайнера на острове Святой Елены и направился на самолете в Йоханнесбург, оказались отрицательными. Тесты его спутника также оказались отрицательными.

Подчеркивается, что хантавирус не был выявлен ни у молодого человека из региона Калабрия на юге Италии, находящегося на самоизоляции, ни у прибывшего из Аргентины туриста, госпитализированного в сицилийском городе Мессина с пневмонией.

