Японцы хотят победить COVID-19 с помощью… червей

Главное: Японские ученые хотят лечить коронавирус с помощью червей. Они рассказали, как это сделать.

Детали: Ученые из университета Кюсю в Японии собрались использовать для лечения коронавируса червя-шелкопряда. Их цитирую российские СМИ.

Отмечается, что для основы вакцины хотят взять белок их личинок.

Исследователи поясняют: «На поверхности коронавируса есть так называемый спайковый протеин S, он группируется по три и именно он образует те самые шипы на поверхности вируса, при помощи которых происходит заражение».

Ученые говорят: «С помощью шелкопряда мы создаем искусственный спайковый протеин, чрезвычайно похожий при этом на белок нового типа коронавируса, но внутри него не содержится вируса, поэтому он безвреден».

Как говорится в публикации, «в тело шелкопряда внедряют бакуловирус, который заражает только насекомых, но безвреден для человека, с встроенной в него генной информацией коронавируса, а через несколько дней после этого в теле шелковичного червя вырастает белок, очень похожий на спайковый S-протеин коронавируса».

Японцы также отмечают: «Сейчас мы разрабатываем вакцину двух видов: в виде инъекции и для приема перорально. При изготовлении вакцины для инъекций необходимо ее очищение, и нужны тестирования на ее безопасность. В любом случае, думаю, это будет столь же безопасная вакцина, как и использующиеся сейчас».

Они добавили: «Что касается перорального приема, то в странах Азии исторически используют личинки шелкопряда в пищу, так что тут никаких проблем быть не должно».

Исследователи верят, что их новый метод даст возможность «производить высокоэффективную вакцину в больших количествах, чем обычные вакцины, а цена ее будет в пределах противогриппозной вакцины».

Подчеркивается, что до 31 марта 2021 года пройдут испытания вакцины на животных.

В тему: 5 августа 2020 года мы писали, что коронавирус стал чаще поражать молодых.

3 августа 2020 года сообщалось, что американцы выяснили о коронавирусе кое-что неожиданное.