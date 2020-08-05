«НИБУЛОН» в очередной раз предостерегает сельхозпроизводителей и другие компании от сотрудничества с предприятиями-двойниками

Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «НИБУЛОН» (код ЕГРПОУ 14291113, юридический адрес: Каботажный спуск, 1, г.. Николаев, 54002) официально сообщает, что не имеет никакого отношения и никаких юридических, финансовых, имущественных, договорных и других обязательств относительно

— ТОВ «НИБУЛОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191252);

— ТОВ «НИБУЛОН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 39429375);

— ТОВ «НИБУЛОН АГРО» (код ЄДРПОУ 40188412);

— ТОВ «ІНВЕСТ БУД НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 39977365);

— ТОВ «АГРОФОНД-НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 39977255);

— ТОВ «НІБУЛОН ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39972037);

— ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 39970401);

— ТОВ «НІБУЛОН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39960440);

— ТОВ «НІБУЛОН РІ» (код ЄДРПОУ 39977098);

— ТОВ «АВТО ТРАНС НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 39977166);

— ТОВ «НІБУЛОН ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 39970218);

— ТОВ «НІБУЛОН БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39971929);

— ТОВ «АГРО ГРУП НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 39960503);

— ТОВ «НІБУЛОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39955818);

— ТОВ «НІБУЛОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39955430);

— ТОВ «АГРО НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 39720912);

— ТОВ «НІБУЛОН АГРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40663895);

— ТОВ «НІБУЛОН+» (код ЄДРПОУ 40001151);

— ТОВ «НІБУЛОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40979093);

— ТОВ «НІБУЛОН АГРО ОПТ» (код ЄДРПОУ 42011072);

— «NIBULON-AGRO» LTD (Company number 12101521).

Должностные лица вышеупомянутых предприятий также никоим образом не связаны с ООО СП «НИБУЛОН». Использование коммерческого (фирменного) наименования нашего предприятия в наименовании этих компаний не согласовывалось с ООО СП «НИБУЛОН». Учитывая это любые претензии к ООО СП «НИБУЛОН» относительно хозяйственной деятельности указанных предприятий приниматься и рассматриваться не будут.

Кроме того, в начале июля в фейсбуке появилась страничка Nibulon Finance, которая предлагает переход на сайт для оформления микрозаймив. Ни указанная страница, ни указанный на ней сайт, ни информация о предложениях любых товаров/услуг, содержащаяся на них, никакого отношения к ООО СП «НИБУЛОН» так же не имеют.

Обозначения (слова) «НИБУЛОН», «NIBULON», «НИБУЛОН» являются объектами права интеллектуальной собственности, личные неимущественные и имущественные права интеллектуальной собственности на которые принадлежат ООО СП «НИБУЛОН». В частности, эти обозначения (слова) являются коммерческим (фирменным) наименованием нашей компании, начиная с 1991 года («НИБУЛОН» — на государственном языке, «NIBULON» — с использованием латиницы, «НИБУЛОН» — в переводе на русский язык соответственно). Также эти обозначения (слова) являются зарегистрированными знаками для товаров и услуг, права интеллектуальной собственности на которые удостоверяются свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг №№ 74128, 74129, 74130 от 15.03.2007. Приведенная информация сохраняется в режиме свободного доступа в соответствующих государственных реестрах.

«Поскольку ООО СП» НИБУЛОН «не предоставляло разрешения любым другим лицам на использование своих коммерческого (фирменного) наименования, зарегистрированных знаков для товаров и услуг и сходных с ними обозначений, использование этих объектов права интеллектуальной собственности и сходных с ними обозначений без такого разрешения со стороны ООО СП „НИБУЛОН“ является неправомерным», — говорится в сообщении.

ООО СП «НИБУЛОН» обращается к Государственной фискальной службе Украины, Антимонопольному комитету Украины, Министерству внутренних дел Украины, Офису Генерального прокурора Украины с просьбой обратить внимание на деятельность этих компаний.

«К сожалению, это не первый случай использования авторитета и репутации известной компании. Будьте бдительны и внимательно проверяйте партнеров, с которыми планируете начать сотрудничество. Чтобы вас не ввели в заблуждение, сначала позвоните в офис нашей компании и уточните, тот ли это „НИБУЛОН“. Обращаемся ко всем с просьбой сообщать о случаях использования имени компании в корыстных целях», — отмечают в компании.