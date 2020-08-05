На Закарпатье парочка занялась сексом прямо посреди оживленной улицы

Главное: В Хусте прямо посреди оживленной улицы молодая парочка занялась сексом. Говорят, что в тот день они не первый раз придавались утехам в людных местах.

Детали: В Закарпатской области в городке Хуст произошел забавный случай. Несмотря на оживленную трассу и кучу свидетелей, молодая парочка начала заниматься сексом просто прислонившись к зданию местной ветеринарной аптеки.

Видео переговоров пары с правоохранителями выложил в сеть пользователь Анатолий Истратов.

В комментариях к видео молодой человек написал, что события разворачивались 4 августа, и к тому же здание, где остановилась пара, расположен напротив церкви. Как утверждают комментаторы, в этот день эти же двое уже не первый раз придавались утехам в людных местах.

После разговора с правоохранителями пара таки оделась, однако неизвестно, были ли на них составлены какие-то протоколы.

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